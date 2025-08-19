Bajó promedio diario de homicidios de 5.9 a 3.6 en la entidad: García Harfuch
Martes 19 de agosto de 2025, p. 5
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que sus elementos ocuparon cargos de mando en las estructuras de seguridad pública de Sinaloa, reforzaron la policía estatal con vehículos blindados y armamento exclusivo del Ejército y próximamente capacitarán a los cuerpos policiales locales, como parte de la estrategia contra la violencia por la guerra entre grupos del narcotráfico.
En la ceremonia de entrega de 100 patrullas al gobierno de la entidad, en la Base Aérea Militar 10 de Culiacán, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador Rubén Rocha Moya firmaron un acuerdo para reclutar, capacitar y adiestrar a 150 policías.
“El reclutamiento de 150 agentes estatales (se hará) mediante la selección sistematizada de candidatos sometidos a rigurosas evaluaciones físicas, médicas, sicológicas, toxicológicas y de control de confianza, los que una vez aprobados serán adiestrados por instructores especializados de la Guardia Nacional”, explicó Trevilla.
Reveló que desde el 20 de julio, la Defensa impulsa la estrategia de seguridad en Sinaloa con tres acciones: mayor participación del personal militar, fortalecimiento de autoridades locales y restablecimiento del tejido social.
“Por lo que se refiere al apoyo a autoridades estatales encargadas de la seguridad pública, las acciones más relevantes son la ocupación de cargos de mando y dirección en las estructuras de seguridad pública, reforzamiento a la policía con elementos de fuerzas especiales, armamento, material, equipo y vehículos blindados”, apuntó.
La Defensa, dijo, autorizó a la policía portar armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, somete a los agentes policiales a evaluaciones en el Centro de Control y Confianza de la Guardia Nacional e instaló cámaras de videovigilancia y centros de monitoreo en Culiacán, operados por militares.
“La presencia de personal castrense en todo el estado seguirá incrementándose en caso de ser necesario, de acuerdo con los requerimientos de la población de Sinaloa”, afirmó.
Durante el acto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que “para lograr una seguridad a largo plazo necesitamos forzosamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia estatales”. Aunque resaltó avances de la estrategia federal, pues el promedio diario de homicidios bajó de 5.9 a 3.6, dijo que en agosto van 58 casos.
Reportó además que del primero de octubre de 2024 al 18 de agosto pasado, en Sinaloa se detuvo a mil 615 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 3 mil armas de fuego y 64 toneladas de droga –incluidas más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo– y se desmantelaron 105 narcolaboratorios.
El general Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, destacó la entrega de las 100 patrullas y llamó a la policía estatal a honrar el uniforme: “estas unidades son para ustedes, para facilitar su labor, protegerlos mientras protegen… Que cada unidad sea también un recordatorio de lo que representa el uniforme”.