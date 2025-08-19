Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 5

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que sus elementos ocuparon cargos de mando en las estructuras de seguridad pública de Sinaloa, reforzaron la policía estatal con vehículos blindados y armamento exclusivo del Ejército y próximamente capacitarán a los cuerpos policiales locales, como parte de la estrategia contra la violencia por la guerra entre grupos del narcotráfico.

En la ceremonia de entrega de 100 patrullas al gobierno de la entidad, en la Base Aérea Militar 10 de Culiacán, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador Rubén Rocha Moya firmaron un acuerdo para reclutar, capacitar y adiestrar a 150 policías.

“El reclutamiento de 150 agentes estatales (se hará) mediante la selección sistematizada de candidatos sometidos a rigurosas evaluaciones físicas, médicas, sicológicas, toxicológicas y de control de confianza, los que una vez aprobados serán adiestrados por instructores especializados de la Guardia Nacional”, explicó Trevilla.

Reveló que desde el 20 de julio, la Defensa impulsa la estrategia de seguridad en Sinaloa con tres acciones: mayor participación del personal militar, fortalecimiento de autoridades locales y restablecimiento del tejido social.

“Por lo que se refiere al apoyo a autoridades estatales encargadas de la seguridad pública, las acciones más relevantes son la ocupación de cargos de mando y dirección en las estructuras de seguridad pública, reforzamiento a la policía con elementos de fuerzas especiales, armamento, material, equipo y vehículos blindados”, apuntó.

La Defensa, dijo, autorizó a la policía portar armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, somete a los agentes policiales a evaluaciones en el Centro de Control y Confianza de la Guardia Nacional e instaló cámaras de videovigilancia y centros de monitoreo en Culiacán, operados por militares.