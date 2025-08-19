Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 19

Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmaron en una conversación telefónica el interés en el desarrollo de la cooperación dentro del grupo BRICS, al tiempo que en la Casa Blanca Donald Trump recibió a líderes europeos para pactar una salida a la guerra en Ucrania.

Lula y Putin “confirmaron el interés mutuo en seguir desarrollando el diálogo ruso-brasileño, así como en una estrecha cooperación en el marco del BRICS”, informó el servicio de prensa del Kremlin.

El BRICS, nacido como un acrónimo para designar a las economías en desarrollo que mostraban un acelerado crecimiento a inicios de la década de 2000, actualmente cuenta con 10 integrantes –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos– y representa 37.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, es decir, más del doble que la Unión Europea (14.5).

La semana pasada, Lula ya había conversado con Putin, con el presidente de China, Xi Jinping, así como con el primer ministro de India, Narendra Modi; todos ellos también integrantes del grupo del BRICS.