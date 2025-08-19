Martes 19 de agosto de 2025, p. 19
Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmaron en una conversación telefónica el interés en el desarrollo de la cooperación dentro del grupo BRICS, al tiempo que en la Casa Blanca Donald Trump recibió a líderes europeos para pactar una salida a la guerra en Ucrania.
Lula y Putin “confirmaron el interés mutuo en seguir desarrollando el diálogo ruso-brasileño, así como en una estrecha cooperación en el marco del BRICS”, informó el servicio de prensa del Kremlin.
El BRICS, nacido como un acrónimo para designar a las economías en desarrollo que mostraban un acelerado crecimiento a inicios de la década de 2000, actualmente cuenta con 10 integrantes –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos– y representa 37.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, es decir, más del doble que la Unión Europea (14.5).
La semana pasada, Lula ya había conversado con Putin, con el presidente de China, Xi Jinping, así como con el primer ministro de India, Narendra Modi; todos ellos también integrantes del grupo del BRICS.
En la conversación entre Putin y Lula da Silva se debatieron los principales resultados de las conversaciones ruso-estadunidenses en Alaska, según lo reportado por el Kremlin.
El presidente brasileño “destacó la importancia de la información recibida, teniendo en cuenta el trabajo que se realiza en el Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania, copresidido por Brasil”.
El viernes pasado, Putin y Trump se reunieron en Anchorage, en una cumbre de dos horas y 45 minutos. El encuentro tuvo por objetivo buscar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
Tras la cumbre, Trump convocó a una reunión en la Casa Blanca. Además del presidente ucranio, Volodymir Zelensky, asistieron cinco mandatarios europeos, así como Ursula von der Leyen, dirigente de la Comisión Europea, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.
Trump declaró que creía que se estaba avanzando en la resolución de la guerra en Ucrania y que era posible que saliera algo de su reciente reunión con Putin.