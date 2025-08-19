Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 18

Los ingresos del sector de telecomunicaciones crecieron 4.3 por ciento anual en el segundo trimestre de 2025 , al sumar 154 mil 119 millones de pesos, lo que significó el mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con datos proporcionados por la consultoría The Intelligence Competitive Unit (The CIU).

El segmento fijo creció 4.6 por ciento en el periodo analizado, impulsado por el aumento en los ingresos del mercado corporativo y la contratación de banda ancha.

Por su parte, el segmento móvil repuntó al crecer 6.5 por ciento, sustentado en el incremento de 5.3 en los servicios y en la recuperación de las ventas de equipamiento móvil, que aumentaron 7.3.

En tanto, la televisión de paga profundizó su tendencia a la baja, registrando una caída anual de 1.3 por ciento.

Este retroceso se explica por una disminución de 6.8 por ciento en el número de suscriptores, lo que marca 16 trimestres consecutivos de descensos.