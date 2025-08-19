Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 18

En el primer semestre del año, México recibió un total de 40 mil 600 millones de intentos de ciberataques, reveló ayer Fortinet, una firma especializada en temas relacionados con la ciberseguridad.

De acuerdo con el último Informe Global de Amenazas de Fortinet, nuestro país fue el segundo con más intentos de ciberataques en la región de Latinoamérica, sólo por debajo de Brasil.

Las investigaciones de la empresa revelan que los ciberatacantes ahora trabajan de un modo más inteligente y en lugar de lanzar campañas indiscriminadas, actualmente invierten en reconocimiento y escanean a un ritmo de 36 mil intentos por segundo.

“FortiGuard detectó 17 mil millones de escaneos activos en México entre enero y junio del 2025. Ahora, identifican servicios vulnerables y utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para automatizar el camino desde la intrusión hasta la explotación”, informó Fortinet.

Apuntó que industrias como las de manufacturas, telecomunicaciones, salud y servicios financieros experimentan un surgimiento en ciberataques dirigidos (aquellos cuidadosamente planificados y ejecutados para infiltrarse en una organización o sistema específico, con el objetivo de robar datos, espiar o causar daños) y los delincuentes despliegan una gran cantidad de explotaciones para lograr penetrar a una empresa.