Domingo 17 de agosto de 2025, p. 4

La Secretaría de Bienestar llamó a no hacer caso de mensajes promocionales de supuestos bonos o promociones, pues puede tratarse información “fraudulenta”, pues todos los trámites para registro o entrega de las pensiones y programas para el Bienestar “son totalmente gratuitos”.

En un comunicado, recordó que éstos “se otorgan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar”.