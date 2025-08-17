Política
Domingo 17 de agosto de 2025
Bienestar advierte sobre fraude
 
Periódico La Jornada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 4

La Secretaría de Bienestar llamó a no hacer caso de mensajes promocionales de supuestos bonos o promociones, pues puede tratarse información “fraudulenta”, pues todos los trámites para registro o entrega de las pensiones y programas para el Bienestar “son totalmente gratuitos”.

En un comunicado, recordó que éstos “se otorgan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar”.

Bienestar llamó a los derechohabientes “a no caer en fraudes que promocionan páginas falsas a través de mensajes por Whats App”, y los exhortó a informarse únicamente a través de vías oficiales.

