De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 4

Desde Calakmul, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó ayer su beneplácito por el acuerdo con los presidentes de Guatemala y Belice para proteger 5.7 millones de hectáreas de la selva maya que comparten las tres naciones.

“Esta mañana (ayer) tuvimos tiempo de observar la extraordinaria belleza de Calakmul, en lo que ahora es el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. México es grandioso”, expresó la mandataria muy temprano a través de sus redes sociales.