Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 20

Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, devolvió anoche a Washington DC el control de su policía después de que la ciu-dad demandó al presidente, Donald Trump, por su “toma hostil”. Sin embargo, la capital mantendrá la impugnación judicial con-tra las extralimitaciones del gobierno federal.

La administración de Donald Trump invocó el lunes una au-toridad nunca antes utilizada para poner el departamento policial de la ciudad bajo control federal, mientras despliega la Guardia Nacional en las calles por lo que llamó una “emergencia criminal”.

El jueves, Bondi ordenó el remplazo de la jefa policial Pamela A. Smith por el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, como “comisionado de policía de emergencia” de la ciudad. También suspendió las políticas de la metrópoli que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, presentó una demanda ayer impugnando la acción sobre la policía metropolitana, tras la cual la administración Trump acordó revocar la orden.

La demanda presentada por altos funcionarios de la ciudad mantendrá su curso legal, debido a que la decisión de federalizar el departamento de policía local viola la ley de autonomía de la ciudad.