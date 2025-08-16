Continúa lucha legal de la capital contra los intentos de federalizar su seguridad
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 20
Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, devolvió anoche a Washington DC el control de su policía después de que la ciu-dad demandó al presidente, Donald Trump, por su “toma hostil”. Sin embargo, la capital mantendrá la impugnación judicial con-tra las extralimitaciones del gobierno federal.
La administración de Donald Trump invocó el lunes una au-toridad nunca antes utilizada para poner el departamento policial de la ciudad bajo control federal, mientras despliega la Guardia Nacional en las calles por lo que llamó una “emergencia criminal”.
El jueves, Bondi ordenó el remplazo de la jefa policial Pamela A. Smith por el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, como “comisionado de policía de emergencia” de la ciudad. También suspendió las políticas de la metrópoli que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, presentó una demanda ayer impugnando la acción sobre la policía metropolitana, tras la cual la administración Trump acordó revocar la orden.
La demanda presentada por altos funcionarios de la ciudad mantendrá su curso legal, debido a que la decisión de federalizar el departamento de policía local viola la ley de autonomía de la ciudad.
Los oficiales federales desmantelaron campamentos de personas sin hogar en toda la capital durante la noche del jueves, lo que dejó a muchas personas sin refugio, reportó The Guardian.
David Harold Pugh, un hombre que dormía afuera de la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr en Washington DC, expresó que Trump se equivoca al culpar de la delincuencia a las personas sin casa. “No es ilegal vivir sin hogar”, afirmó.
En tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea duplicar el espacio de detención de migrantes este año para albergar más de 107 mil camas, según documentos internos de la agencia, informó The Washington Post.
En las redadas de ayer, el ICE arrestó a una mujer que vendía comida afuera de un Home Depot, en Los Ángeles, a trabajadores de un lavado de autos en Montebello, California, donde también murió atropellado un hombre, del que se desconoce su identidad, cuando intentaba huir de los agentes federales. Asimismo, en Denver fue arrestado por agresión sexual un menor de 15 años y, por conducir bajo los efectos del alcohol, el mexicano Javier Bernal Rosa-les, inmigrante sin documentos de 29 años.