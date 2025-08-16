Ricardo Montoya

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 22

Pachuca,Hgo., Salvador Jiménez Calzadilla, alcalde priísta de Tepeji del Río de 2020 a 2024, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad al incumplir el pago de 740 mil 187 pesos de un laudo laboral que el ayuntamiento perdió, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

De acuerdo con la carpeta de investigación el entonces edil ignoró una orden judicial para cubrir la sentencia a favor de un trabajador despedido de manera injustificada.

La omisión provocó que la PGJEH integrara el expediente y solicitara una orden de aprehensión, otorgada por un juez y ejecutada el 9 de agosto en el Centro de Reinserción Social de Pachuca.

Desde el 6 de agosto el ex presidente municipal permanecía detenido en dicha cárcel debido a que también enfrenta un proceso penal por peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por un monto de 40 millones de pesos.