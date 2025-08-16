Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 22

Ecatepec, Méx., Debido a que la administración municipal pasada incumplió con el pago de la declaración mensual, derivada del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios retenidos a los trabajadores en 2023, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) aplicó una multa de 58 millones de pesos al ayuntamiento de Ecatepec.

El tesorero local, Alejandro Hernández Aguilar, informó que se trata de una penalización por infracción debido a una omisión por parte del gobierno del entonces alcalde morenista Fernando Vilchis (2019-2021 y 2022-2024), hoy diputado federal del Partido del Trabajo.

Explicó que se dejaron de pagar alrededor de 17 millones de pesos de las retenciones por salarios que se hicieron a los trabajadores del ayuntamiento en 2023, y la parte que se saldó se hizo fuera de tiempo y forma.

Agregó que transcurrió el año de 2024, y como no se pagaron los 17 millones de pesos se consumó la agravante.

“El no pagar los impuestos en tiempo y forma independiente de los plazos es sujeto de una infracción. Aplicaron una sanción de 54 por ciento”, dijo.

Señaló que para estar en cumplimiento, el total de las retenciones del pasivo ya se cubrieron el pasado mes de febrero.

Apuntó que pagar la multa de 58 millones de pesos durante este 2025 es importante, ya que la Ley de Ingresos del estado de México contempla un transitorio que establece que si se saldan multas, retenciones o cualquier tipo de deuda con un ente federal, se abonará 75 por ciento. Es decir, al final se regresaría 75 por ciento del monto al ayuntamiento.