Antonio Heras

corresponsal y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 21

Mexicali, BC., Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le retiraron la visa al titular del Consejo Estatal Para la Prevención de Accidentes de Baja California (Coepra), Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.

Al respecto, Bustamante afirmó que la medida sólo afecta a su cónyuge en su situación personal de cruce fronterizo y no tiene relación con su cargo.

De acuerdo con la ficha oficial, el médico de 78 años ingresó a la garita de la zona centro a las 18:27 horas del 8 de agosto, pero fue enviado a segunda revisión y ahí le notificaron que su visa sería revocada.

La cancelación se contempla en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que incluyen diferentes causas como motivos de salud, de carácter penal, seguridad, carga pública y fraude, entre otros.

El informe asentó que se le retiró la visa por no tener los documentos adecuados para ingresar o para las actividades que iba a realizar, por lo que pudo tratarse por cruzar a Estados Unidos con permiso de turista vencido o cancelado. La revocación aplica por reporte de robo del documento.