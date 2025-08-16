Sábado 16 de agosto de 2025, p. 21
Mexicali, BC., Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le retiraron la visa al titular del Consejo Estatal Para la Prevención de Accidentes de Baja California (Coepra), Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.
Al respecto, Bustamante afirmó que la medida sólo afecta a su cónyuge en su situación personal de cruce fronterizo y no tiene relación con su cargo.
De acuerdo con la ficha oficial, el médico de 78 años ingresó a la garita de la zona centro a las 18:27 horas del 8 de agosto, pero fue enviado a segunda revisión y ahí le notificaron que su visa sería revocada.
La cancelación se contempla en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que incluyen diferentes causas como motivos de salud, de carácter penal, seguridad, carga pública y fraude, entre otros.
El informe asentó que se le retiró la visa por no tener los documentos adecuados para ingresar o para las actividades que iba a realizar, por lo que pudo tratarse por cruzar a Estados Unidos con permiso de turista vencido o cancelado. La revocación aplica por reporte de robo del documento.
Cuestión administrativa
El informe sostiene que es la primera vez que es intervenido por agentes aduanales por una situación complicada de carácter administrativo no penal.
El funcionario con cargo honorífico estuvo dos horas y 20 minutos en la aduana de Calexico, para después regresar a Mexicali.
Tras confirmar lo anterior, la alcaldesa detalló que respecto a la situación migratoria de Luis Guerrero, “aclaramos que él fue entrevistado para revisión en la garita de Mexicali, luego de hacerle varias preguntas, las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo, esto sólo lo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”,
Aunque versiones de medios locales sugerían que la revocación podría extenderse a Bustamante, el comunicado no hace mención a su situación migratoria. Hasta ahora no se ha confirmado si su visa también fue cancelada, pues no ha intentado ingresar a Estados Unidos recientemente.