Afp

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. a10

Cincinnati . La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, cayó por 6-1 y 6-4 en cuartos de final del Masters de Cincinnati a manos de la kazaja Elena Rybakina, quien eliminó en la segunda ronda a la mexicana Renata Zarazúa.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina desarmó a la jefa del circuito femenino con un tenis extremadamente eficaz y un servicio incontenible, con el que ganó el 81 por ciento de los puntos al primer saque. “Estoy contenta con mi servicio, fue la clave hoy (ayer)”, dijo la ganadora.

Irreconocible en juego y actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y entregó el primer set en apenas 28 minutos.

La número uno del orbe falló así en su intento de ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde Serena Williams, en 2015, y ahora se enfocará en defender la corona del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que arranca el 24 de agosto en Nueva York.

La kazaja, número 10 del ranking global, se verá las caras el domin-go ante la polaca Iga Swiatek en busca de su pase a su primera final del certamen.

En la rama varonil, el español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, avanzó ayer a semifinales al imponerse a Andrey Rublev y en la antesala tendrá el reto de medirse hoy al alemán Alexander Zverev, quien venció al estadunidense Ben Shelton por un doble 6-2.