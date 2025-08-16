▲ Ariatna Dorantes y Liced Serna llegan al cuadro de la UNAM en busca de llevar al equipo más allá de los cuartos de final. Foto @pumasfemenil

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. a10

Leonardo Cuéllar, ex futbolista y antiguo entrenador de la selección nacional femenil, sabe que el futbol exige tiempo. No le sorprenden la impaciencia y el nivel de presión que aficiones como la de Pumas generan en los partidos, pero parte del convencimiento de una idea, impulsada por el técnico brasileño Marcello Frigério, para llevar a las felinas por primera vez a las semifinales de la Liga Mx de la categoría.

“Ha sido un proceso posiblemente lento, pero seguro en cuanto a la disciplina, el compromiso, el hecho de dar pasos firmes hacia el profesionalismo. Nos hemos dado a la tarea de seguir sus ideas. Lo siguiente es llegar a las semifinales y dar la sorpresa esta misma temporada, tenemos un plan para ello”, afirmó el coordinador de futbol de mujeres del club universitario durante la presentación de Liced Serna y Ariatna Dorantes, nuevas integrantes del plantel.

Desde la primera hasta la temporada actual, Pumas avanzó nueve veces a cuartos de final y quedó eliminado en todas. La directiva encabezada por el presidente Luis Raúl González, además del consejo técnico formado por Miguel Mejía Barón y Cuéllar, resolvieron en 2023 la contratación de Frigério al considerar su experiencia en la Superliga China (Changchun Volkswagen Excellence), Brasil (Gremio de Porto Alegre) y selecciones nacionales como Guinea Ecuatorial y Paraguay.

Con la incorporación de Serna y Dorantes, además de la base de jugadoras que sólo perdieron dos partidos en 17 fechas el torneo pasado, el cuadro representativo de la UNAM cubrió las plazas vacantes en el medio campo y el ataque para enfrentar el domingo al líder América en el estadio Olímpico Universitario. En seis fechas y con un juego pendiente, las felinas se ubican en el cuarto lugar todavía sin derrotas.