Sábado 16 de agosto de 2025, p. 9

La mexicana Paola Longoria avanzó ayer a la final individual de raquetbol en los Juegos Mundiales 2025, que se celebran en Chengdú, China, con lo que está a un paso de conseguir el tetracampeonato en este certamen.

La originaria de San Luis Potosí consiguió su clasificación luego de que su rival, la boliviana Angélica Barrios, no pudo continuar el partido de semifinales debido a una lesión en la rodilla.

El duelo, hasta ese momento, estaba empatado a dos sets y con Angélica arriba 9-8 en el quinto y decisivo, por lo que estaba a sólo dos puntos de avanzar a la final.

Tras la suspensión del encuentro, la raquetbolista mexicana reconfortó a su rival, quien lloraba desconsoladamente.

En la pelea por el oro, que se llevará a cabo hoy por la noche, Longoria se medirá ante la argentina María José Vargas.

La sudamericana, de 32 años, se ha convertido en una de las rivales antagónicas de Longoria desde hace más de una década. En septiembre de 2014, la potosina se impuso en el Tour Profesional Femenil de Racquetbol y extendió en ese entonces a 145 el número de victorias obtenidas de forma consecutiva en el circuito. La argentina, afirman medios en su país, tuvo la suerte de encontrarse en su mejor época con la mejor raquetbolista de la historia y a la cual ha enfrentado 41 veces, con sólo seis victorias.