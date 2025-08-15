César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 14

Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura, quien fue candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será readscrito como magistrado del quinto tribunal colegiado en materia de trabajo en la Ciudad de México, a partir del 1º de septiembre.

El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó en sesión ordinaria del pasado miércoles que el impartidor de justicia sea reincorporado en sustitución del magistrado Miguel Bonilla López, quien dejará el cargo el 31 de agosto por jubilación.

“Hágase del conocimiento del magistrado Sergio Javier Molina Martínez que deberá respetar los derechos laborales del personal adscrito en el órgano jurisdiccional en el cual se le reincorpora”, refiere el acuerdo aprobado por el pleno del CJF.

Molina Martínez fue el consejero que, en octubre del año pasado, emitió el voto decisivo que permitió que el CJF entregara al Senado las listas de plazas de jueces y magistrados necesarias para continuar con el proceso de elección judicial, determinación que buscó frenar el grupo encabezado por la ministra presidenta, Norma Piña Hernández.