Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 21

México sumó cuatro meses consecutivos de salidas de capital extranjero, revelan datos oficiales, luego de que en julio pasado inversionistas foráneos vendieran posiciones por 32 mil 265 millones de pesos en bonos respaldados por el gobierno mexicano.

La persistente fuga de capital extranjero se da en un contexto de elevada inestabilidad en los mercados financieros, desencadenada por las políticas comerciales implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), al cierre de junio, los inversionistas extranjeros tenían en su poder bonos gubernamentales mexicanos por un valor de un billón 812 mil 241 millones de pesos, mientras julio cerró con alrededor de un billón 779 mil millones de pesos.

Entre enero y junio, revelan datos del banco central, inversionistas extranjeros han retirado inversiones gubernamentales por 52 mil 202 millones de dólares, toda vez que al cierre de 2024 tenían adquirida deuda del gobierno por aproximadamente un billón 832 mil 178 millones de pesos.

A inicios de este año, se dio el regreso a la presidencia de Trump, quien desde entonces ha implementado una agresiva política comercial basada en la amenaza e implementación de aranceles, incluyendo a sus aliados de la región, Canadá y México.