Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 21

Dos de cada tres personas ocupadas en México en 2024 no contaron con seguridad social, evidenciaron los resultados de la pobreza multidimensional que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto estimó que había 38.4 millones de personas ocupadas el año pasado sin acceso directo a la seguridad social; es decir, que no contó con acceso a ésta por medio de la prestación laboral o contratación voluntaria.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada en el país, tanto formal como informal, ascendió a 59.3 millones de personas al cierre del año pasado. Así, 64.73 por ciento reportó la carencia por acceso a la seguridad social en 2024.

La ENOE también reveló que 27.5 millones de ocupados en el país en 2024 tenían un trabajo formal, mientras 31.8 millones de personas contaban con empleo informal.

En 2018, cerca de 37.6 millones de personas ocupadas estuvieron sin acceso directo a la seguridad social. Para aquel entonces, la población con un empleo ascendió a 53.5 millones de personas; es decir, 70.3 por ciento estuvo bajo esta carencia.

El reporte de pobreza multidimensional también abordó la situación de la población no ocupada sin acceso a la seguridad social –suma de la población no económicamente activa, población desocupada y los menores de 16 años–, la cual ascendió a 32.9 millones de personas, que con datos de la ENOE, al cierre de 2024, representó cerca de 46 por ciento que carece esta población de este acceso.