Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 14

El Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, presentó un recurso de queja ante un tribunal colegiado en materia de trabajo contra la negativa de un juez a aceptar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “analice de fondo” el proceso de titularidad del contrato colectivo de trabajo en la Minera Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas.

La semana pasada, el máximo tribunal dio entrada al recurso de reclamación por violaciones contra los trabajadores de la sección 335 del gremio por la compañía canadiense Orla Mining.