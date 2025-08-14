Ye Yong Qing está acusado de narcotráfico y lavado de dinero
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 14
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer la sentencia de 25 años de prisión contra Ye Yong Qing, primo del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
En su última sesión, por unanimidad de votos, los ministros desecharon la revisión del amparo directo 3087/2025 promovido por Ye Yong Qing contra la sentencia que le impuso el juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales, por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fallo que ya había sido confirmado por un tribunal federal.
Ye Yong Qing fue detenido por las autoridades federales en marzo de 2008 y en 2014 fue sentenciado a 25 años de prisión por dichos delitos.
El juez determinó que se pudo comprobar que el sentenciado formaba parte de la organización delictiva encabezada por su primo Zhenli Ye Gon, dedicada al tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas.
En marzo de 2007, la entonces Procuraduría General de la República llevó a cabo un operativo en la residencia de Ye Gon, ubicada en Sierra Madre 515, colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, donde se incautaron 205.6 millones de dólares, 200 mil euros y 157 mil 500 pesos.
En 2007, Zhenli Ye Gon fue arrestado en Estados Unidos por agentes de la DEA, acusado de conspirar para importar grandes cantidades de metanfetamina, pero años después las autoridades retiraron los cargos.
Tras casi una década en prisión en Estados Unidos, Ye Gon fue extraditado a México el 18 de octubre de 2016, donde permanece en el penal de Almoloya, enfrentando cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, igual que su primo Ye Yong Qing.