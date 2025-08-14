Iván Evair Saldaña

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer la sentencia de 25 años de prisión contra Ye Yong Qing, primo del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

En su última sesión, por unanimidad de votos, los ministros desecharon la revisión del amparo directo 3087/2025 promovido por Ye Yong Qing contra la sentencia que le impuso el juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales, por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fallo que ya había sido confirmado por un tribunal federal.

Ye Yong Qing fue detenido por las autoridades federales en marzo de 2008 y en 2014 fue sentenciado a 25 años de prisión por dichos delitos.

El juez determinó que se pudo comprobar que el sentenciado formaba parte de la organización delictiva encabezada por su primo Zhenli Ye Gon, dedicada al tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas.