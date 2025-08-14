Jared Laureles y Daniel González

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la sentencia absolutoria de Israel Vallarta, éste defendió su inocencia y cuestionó que casi 20 años después las autoridades sí se preocupen por las víctimas.

En conferencia de prensa, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que no piensa fugarse y que en la sentencia de su liberación también se revisaron las acusaciones de cuatro de las seis víctimas; fueron desestimadas por el máximo tribunal “por carecer de veracidad al haber sido coaccionadas y aleccionadas por el Ministerio Público Federal”.

El martes pasado, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dio a conocer que impugnará la decisión que dio la libertad a Vallarta, quien permaneció casi 20 años preso sin recibir una sentencia, acusado de presunto secuestro.