L

a situación energética a nivel global es compleja. Nuestro país no es la excepción. Pemex se encuentra en un momento complicado; sin embargo, las estrategias propuestas por la presente administración muestran señales de una sólida recuperación hacia la sustentabilidad financiera y operativa. En este marco, es importante destacar que dicho renacimiento no sucederá si no somos cuidadosos y estratégicos con el plan a seguir. Así, el petróleo mexicano debe aprovecharse al máximo, pero siempre buscando que pertenezca a las y los mexicanos y proteger su soberanía. Ante esta coyuntura resulta relevante analizar el caso de Noruega para tomar tácticas útiles para el caso mexicano.

En México, tras décadas de producción en declive, cuando la cantidad de pozos petroleros activos disminuyó casi 90 por ciento y la producción nacional de gasolina cayó hasta 50 por ciento, la actual administración ha definido una agenda clara para revertir esta situación mediante un programa estratégico integral. El Plan de Desarrollo 2025-2035 propone aumentar la producción de Pemex a un promedio diario de 1.8 millones de barriles, con la explotación de campos estratégicos como Zama, en Tabasco, y Trion, en el Golfo de México, así como la modernización profunda de refinerías. La inversión proyectada para exploración en este sexenio supera 220 mil millones de pesos, y el impulso a la capacidad petroquímica nacional apunta a recuperar hasta 70 por ciento de la demanda interna, consolidando también la autosuficiencia en fertilizantes y otros productos derivados, según datos de la Secretaría de Energía.

Para orientar este proyecto, el ejemplo del caso noruego y su empresa estatal Equinor es un referente indispensable. Noruega ha logrado consolidar una industria petrolera competitiva, diversificada y sostenible, basada en la fuerte rectoría del Estado, transparencia, responsabilidad, innovación tecnológica, así como equilibrio ambiental y social. Además, se han destinado importantes recursos para la exploración continua, la electrificación de operaciones y la administración cuidadosa de sus recursos en un marco regulatorio independiente que asegura una gestión eficiente y responsable. Parte del éxito noruego radica en su capacidad de maximizar beneficios económicos para la sociedad mediante inversiones eficientes, apoyadas en un fondo soberano (el Fondo Global de Pensiones de Noruega) que administra los ingresos provenientes del petróleo y gas, con el objetivo de proteger la riqueza nacional para las futuras generaciones y garantizar estabilidad económica a largo plazo.

México puede adaptar muchos de estos principios y políticas. Es imprescindible apostar decididamente por el crudo nacional, maximizando tanto la extracción como el procesamiento interno para reducir la dependencia de combustibles importados. La visión de la administración actual trata la industria petrolera como un elemento estratégico y soberano, no como mera mercancía, lo cual debe ser la guía para proyectar un mejor futuro.