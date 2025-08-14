Fabiola Martínez

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 10

La inteligencia artificial debe ser vista con ética y usarse responsablemente en el ámbito comicial, señaló la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

Durante la firma de un memorando de entendimiento con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la consejera presidenta indicó que el objetivo de este tipo de acuerdos es mejorar la administración de los procedimientos de votación.

Durante la apertura de los trabajos del taller internacional de inteligencia artificial (IA) y gestión electoral, destacó: “estamos frente a la posibilidad de que la IA, en vez de que sea un peligro para la democracia, se convierta en un aliado para nuestros trabajos”.