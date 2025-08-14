▲ La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, dialoga con Felipe Fuentes Barrera durante la sesión pública de la sala superior. Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 10

Por mayoría de tres votos contra dos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no hay pruebas suficientes para invalidar 17 contiendas de la elección judicial, el primer paquete en el que se analiza ese tipo de solicitud, en cuyos alegatos se incluyó la presunta distribución masiva de acordeones.

Los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto (presidenta) y Felipe de la Mata votaron nuevamente en bloque, contra los criterios de sus colegas Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.

La magistrada presidenta señaló que no toca al TEPJF ser autoridad investigadora para ir a buscar pruebas que no fueron entregadas por las personas inconformes.

Argumentó que aunque los contendientes en esta elección inédita no son los partidos políticos –con experiencia en integrar expedientes– los candidatos no deben presentarse como impugnantes débiles.

“No hay pruebas, está impugnando sólo con dichos y este tribunal lo que ha hecho es cumplir con la normatividad que ha estado vigente en este proceso electoral judicial”, señaló en relación con uno de los 164 asuntos resueltos durante la sesión pública de este miércoles.

“Entiendo –agregó Soto– que pueda haber a quien le gustaría ir más allá, estar en el caso de anular elección. Aquí no habría ningún obstáculo para proceder a la nulidad, siempre y cuando se aporten pruebas y no se deje al tribunal electoral en condición de ser el que busque las evidencias o quien mande buscar más al Instituto Nacional Electoral (INE)”.

En la votación fue rechazada la propuesta de Otálora y Rodríguez de dar vista al INE a fin de que el órgano determinara los impactos de acordeones y si hubo, por esa vía, presiones al voto y/o rebase de tope de gasto de campaña. Sin embargo, no prosperó la alternativa.

Frente a los proyectos de resolución que calificaron las pruebas como “inoperantes” e insuficientes, el magistrado Rodríguez afirmó que es responsabilidad de esta sala superior, como última instancia en materia electoral, analizar las demandas “con el mayor detenimiento posible” respecto a la existencia de posibles actos irregulares y, en su caso, pedir información adicional a autoridades como el INE para determinar si los llamados acordeones existieron, si los hechos demuestran que fueron distribuidos y si están vinculados con esta elección.

Luego, de confirmarse la existencia de esas guías del voto, es necesario determinar si su distribución fue generalizada y posteriormente valorar el posible impacto de los hechos frente al sufragio efectivo, y si implicaron vulneración de los principios constitucionales, como la libertad del voto y la equidad.

“En los proyectos propuestos no se advierte que haya recabado alguna prueba cuando así lo requería el asunto concreto, tampoco aprecio un estudio amplio de los hechos relacionados con la denuncia de uso ilícito de los llamados acordeones sino, simplemente, se desestiman los agravios por inoperantes. A mi parecer esta decisión no permite un acceso pleno a la justicia electoral”, consideró.