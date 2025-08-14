Política
Remiten a juzgado a vendedores de mariguana en la UNAM
Remiten a juzgado a vendedores de mariguana en la UNAM
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 9

Dos presuntos vendedores de mariguana fueron remitidos al juzgado cívico de la alcaldía Coyoacán en el tercer día de clases en la UNAM, luego de que personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria recibió una denuncia anónima.

Personal de seguridad universitaria acudió a atender el reporte, y ubicó a dos de las personas denunciadas, quienes al percatarse de la presencia del personal, intentaron movilizarse para solicitar apoyo a los estudiantes que se encontraban en el lugar.

Los alumnos no acudieron a su petición de supuesto auxilio al detectar el olor a cannabis, así como una pipa. Tras el incidente, la UNAM exhortó a la comunidad estudiantil a que disfruten su campus “en un ambiente de respeto a la legislación universitaria”.

