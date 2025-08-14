De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 9

Dos presuntos vendedores de mariguana fueron remitidos al juzgado cívico de la alcaldía Coyoacán en el tercer día de clases en la UNAM, luego de que personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria recibió una denuncia anónima.

Personal de seguridad universitaria acudió a atender el reporte, y ubicó a dos de las personas denunciadas, quienes al percatarse de la presencia del personal, intentaron movilizarse para solicitar apoyo a los estudiantes que se encontraban en el lugar.