ONG lanzan campaña de recaudación de fondos para apoyar a la isla
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 9
Pese el recrudecimiento de las agresiones imperialistas, lanzadas principalmente desde Estados Unidos, el legado histórico de Fidel Castro Ruz (1926-2016), líder de la revolución cubana, se mantiene vigente, aseguró ayer Marcos Rodríguez Costa, embajador de esa nación caribeña en México.
Al recordar el 99 aniversario del natalicio del también ex presidente de Cuba, Rodríguez señaló que se han impuesto más de 20 nuevas medidas contra de la isla en los pocos meses que lleva el actual gobierno estadunidense, que preside el republicano Donald Trump.
Entre las agresiones aplicadas, el diplomático destacó el reforzamiento del bloqueo económico que lleva más de 60 años y la reinclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
“La fecha de natalicio del comandante en jefe, Fidel Castro, se ha convertido en una conmemoración no sólo para los cubanos, sino para todos aquellos amigos de otras latitudes, que de una forma u otra han incorporado a su vida el legado del líder histórico de la nación”, resaltó desde la embajada de Cuba instalada en la Ciudad de México.
Ante personal diplomático y representantes de la comunidad cubana, agregó que “sus ideas de justicia, de paz, su optimismo ante los imposibles, su convicción profunda de la fuerza de la verdad y las ideas, también forman parte ya del accionar de todos los que nos damos cita hoy para rendir tributo al eterno hombre”.
El embajador aseguró que en Cuba existe actualmente una generación continuadora de estos principios, que es conducida por el presidente Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, hermano de Fidel. “Ningún plan imperialista, presión económica o manipulación mediática podrá mellar el caudal de ideas que Fidel nos dejó para la defensa de Cuba y de los pueblos del mundo”, subrayó.
La Orquesta Juvenil e Infantil de Tecozautla, Hidalgo, amenizó este homenaje con cuatro composiciones emblemáticas de la isla caribeña: Hasta siempre comandante, Guantanamera, La Lupe y De dónde son los cantantes. También se cantaron Las mañanitas y se partió un pastel para celebrar el aniversario del natalicio de Castro.
Horas antes, organizaciones ciudadanas y grupos de solidaridad con la isla lanzaron una campaña para recaudar fondos y enviar un barco con petróleo o recursos que mejoren el sistema energético nacional de Cuba, el cual enfrenta una “difícil situación” por el “criminal” bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de 60 años.
En el contexto de este aniversario, la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y el Movimiento de Solidaridad con Cuba anunciaron el proyecto denominado “Un barco de petróleo para Cuba”, que consiste en un “gran festival político-cultural”.