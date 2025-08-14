Daniel González y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 9

Pese el recrudecimiento de las agresiones imperialistas, lanzadas principalmente desde Estados Unidos, el legado histórico de Fidel Castro Ruz (1926-2016), líder de la revolución cubana, se mantiene vigente, aseguró ayer Marcos Rodríguez Costa, embajador de esa nación caribeña en México.

Al recordar el 99 aniversario del natalicio del también ex presidente de Cuba, Rodríguez señaló que se han impuesto más de 20 nuevas medidas contra de la isla en los pocos meses que lleva el actual ­gobierno estadunidense, que preside el republicano Donald Trump.

Entre las agresiones aplicadas, el diplomático destacó el reforzamiento del bloqueo económico que lleva más de 60 años y la reinclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

“La fecha de natalicio del comandante en jefe, Fidel Castro, se ha convertido en una conmemoración no sólo para los cubanos, sino para todos aquellos amigos de otras latitudes, que de una forma u otra han incorporado a su vida el legado del líder histórico de la nación”, resaltó desde la embajada de Cuba instalada en la Ciudad de México.

Ante personal diplomático y representantes de la comunidad cubana, agregó que “sus ideas de justicia, de paz, su optimismo ante los imposibles, su convicción profunda de la fuerza de la verdad y las ideas, también forman parte ya del accionar de todos los que nos damos cita hoy para rendir tributo al eterno hombre”.