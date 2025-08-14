Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 7

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos del Senado determinaron ayer que 40 ciudadanos cumplieron con las condiciones de elegibilidad para integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El listado se envió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se elaborará el acuerdo que contenga la propuesta de designación de consejeros honoríficos, mismo que será remitido a la mesa directiva de la Cámara alta, para que sea sometido a la aprobación del pleno.

El Consejo Ciudadano debe estar conformado por cinco familiares de desaparecidos, cuatro especialistas reconocidos en la materia y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.

De las 40 personas seleccionadas, 11 son familiares de víctimas, 18 especialistas en protección y defensa de derechos humanos, y 11 representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Gobernación inicia registro de aspirantes para la CNB

En tanto, la Secretaría de Gobernación inició el proceso de registro de aspirantes para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), luego de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes a ese cargo.

Anoche ya había al menos seis personas apuntadas con el propósito de asumir la titularidad de esa instancia.

Conforme a las bases emitidas por la dependencia, los aspirantes tendrán hasta el próximo martes para apuntarse.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, recordó que se registraron 138 aspirantes, de los cuales 44 comparecieron.