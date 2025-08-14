Política
“A petición del gobierno”, sobrevuelo de dron de Estados Unidos: SSPC
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 4

A petición del gobierno federal, un dron de su par estadunidense realizó sobrevuelos en la región de Valle de Bravo y Tejupilco, en el estado de México, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin precisar qué dependencia solicitó estas inspecciones ni qué tipo de investigación se realizó.

Durante una conferencia de prensa en la que se dio a conocer información relacionada con el traslado de 26 integrantes de diversos grupos delictivos a Estados Unidos, el coordinador del gabinete de seguridad señaló: “vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano; vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en el país; en este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del estado de México”.

Ayer, al responder si se trataba de un avión militar propiedad de Estados Unidos el que sobrevoló zonas mexiquenses, García Harfuch puntualizó: “no es un avión militar; no. Es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano”.

La cuenta de X denominada OSINTdefebder, @sentdefender, dio a conocer que un dron modelo MQ-9B, propiedad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sobrevoló varias horas en la zona de Valle de Bravo en el estado de México.

García Harfuch subrayó: “es a petición de nuestro país”.

