Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 4

A petición del gobierno federal, un dron de su par estadunidense realizó sobrevuelos en la región de Valle de Bravo y Tejupilco, en el estado de México, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin precisar qué dependencia solicitó estas inspecciones ni qué tipo de investigación se realizó.

Durante una conferencia de prensa en la que se dio a conocer información relacionada con el traslado de 26 integrantes de diversos grupos delictivos a Estados Unidos, el coordinador del gabinete de seguridad señaló: “vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano; vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en el país; en este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del estado de México”.