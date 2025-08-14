Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 4

Tras la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que advierte de riesgo de violencia de grupos “terroristas” en algunas entidades de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el país es el principal destino turístico de los estadunidenses, quienes siguen viniendo, e incluso radican más de un millón porque les gusta más vivir aquí, “pues como México no hay dos”.

Sobre la advertencia de terrorismo, expuso que es el término que ahora usa el país vecino para nombrar a los grupos del crimen organizado. Al referirse a las alertas, apuntó que “ellos hacen esto desde hace mucho tiempo”.