Les gusta venir, revira la Presidenta a alertas de viaje
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 4

Tras la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que advierte de riesgo de violencia de grupos “terroristas” en algunas entidades de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el país es el principal destino turístico de los estadunidenses, quienes siguen viniendo, e incluso radican más de un millón porque les gusta más vivir aquí, “pues como México no hay dos”.

Sobre la advertencia de terrorismo, expuso que es el término que ahora usa el país vecino para nombrar a los grupos del crimen organizado. Al referirse a las alertas, apuntó que “ellos hacen esto desde hace mucho tiempo”.

Además, afirmó que la presencia del sargazo en las playas de Quintana Roo no ha tenido impacto real en el turismo en esa zona.

Indicó que hay un trabajo coordinado entre los gobiernos federal y del estado, y empresarios para atenderlo.

