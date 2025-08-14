▲ Samuel Doria Medina (imagen de arriba), de la Alianza Unidad, saluda a simpatizantes en El Alto, departamento de La Paz. Foto Afp

▲ El ex presidente derechista y aspirante de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, en la capital de Bolivia. Foto Afp

Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 24

La Paz. Desde hoy rige en Bolivia el silencio electoral, luego de que anoche, con música y bailes, los dos candidatos que encabezan las encuestas de preferencias electorales cerraron sus campañas de cara a unos comicios presidenciales que, se prevé, marquen el fin de casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que fundó el ex mandatario Evo Morales.

El empresario Samuel Doria Medina y el ex presidente derechista Jorge Tuto Quiroga tuvieron sus cierres de campaña en Santa Cruz y La Paz, respectivamente; las dos ciudades concentran poco más de 50 por ciento de los 7.9 millones de bolivianos que están habilitados para votar.

La actual crisis económica, que expertos consideran la peor en los últimos 40 años, ha debilitado al gobierno de Luis Arce, ex ministro de Finanzas de Morales y ahora su enemigo. El candidato oficialista, el ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, aparece en los últimos lugares de las encuestas.

Tanto Doria Medina como Quiroga prometieron solucionar la dura crisis económica que golpea a los bolivianos, con una escalada de precios de los alimentos y escasez de combustibles.

“Esta es una ola imparable que quiere un cambio profundo y necesitamos un voto seguro para llevar adelante”, dijo Doria Medina.

Quiroga cerró campaña con grupos de rock y folclóricos que concentró sobre todo a jóvenes en un parque de La Paz.

Todas las encuestas de intención de voto anticipan que no habrá ganador en primera vuelta. La segunda está prevista para el 19 de octubre y será la primera vez que Bolivia vaya al balotaje para dirimir la elección.