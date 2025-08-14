Estados
Maestros de telebachilleratos protestan en Oaxaca
▲ Docentes del subsistema de telebachilleratos comunitarios del estado de Oaxaca, que atienden a comunidades indígenas con alto grado de marginación, marcharon ayer hacia el palacio de gobierno, en la capital, para exigir diálogo con autoridades, a fin de que resuelvan sus peticiones, entre ellas alza salarial y la destitución de su director, Filemón Bernardo Hernández, a quien acusan de acoso laboral. Zuri Sadaí García, secretaria general del sindicato de trabajadores de telebachilleratos, señaló que, cuatro meses después de entregar sus pliegos petitorios ante el juzgado laboral, no han recibido respuesta. Finalmente, anunció que comenzarán una huelga el próximo lunes si no son atendidos.Foto e información de Jorge A. Pérez Alfonso
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 27
