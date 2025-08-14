René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 27

Nezahualcóyotl, Mex., Una jueza de control vinculó a proceso a Carlos N, Lilia N y Ana Lilia N por el delito de secuestro “con complementación típica y punibilidad autónoma al causar la muerte de Fernando, un niño de 5 años que fue asesinado debido a que su madre no pagó una deuda de mil pesos.

Ayer se realizó la audiencia inicial de imputación tras cumplimentarse la orden de aprehensión por el crimen perpetrado en la colonia Ejidal El Pino, municipio de La Paz, en la cual la impartidora de justicia fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los acusados.

Esta es la segunda vinculación a proceso que se les aplica a los presuntos responsables de la muerte de Fernandito. El lunes pasado, otro juez de control les abrió un proceso legal por desaparición de persona.

La diligencia se realizó en la sala 8 del juzgado de control de juicio oral de ejecución de sentencias del Poder Judicial del Estado de México adscrito al penal estatal Neza-Bordo.

La juzgadora argumentó haber tomado su decisión con base en pruebas presentadas por la representante de la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM).

Asimismo, reclasificó el delito imputado: pasó de “secuestro que cause la muerte (propuesto por la FGJEM) al de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo en agravio de un niño”.

Según la FGJEM, Lilia y Ana Lilia acudieron el 28 de julio al domicilio de Noemí, la madre del menor, en la calle Circuito Emiliano Zapata en la colonia Ejidal El Pino, para exigir el pago de un préstamo por mil pesos.