Dicta segunda vinculación a proceso
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 27
Nezahualcóyotl, Mex., Una jueza de control vinculó a proceso a Carlos N, Lilia N y Ana Lilia N por el delito de secuestro “con complementación típica y punibilidad autónoma al causar la muerte de Fernando, un niño de 5 años que fue asesinado debido a que su madre no pagó una deuda de mil pesos.
Ayer se realizó la audiencia inicial de imputación tras cumplimentarse la orden de aprehensión por el crimen perpetrado en la colonia Ejidal El Pino, municipio de La Paz, en la cual la impartidora de justicia fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los acusados.
Esta es la segunda vinculación a proceso que se les aplica a los presuntos responsables de la muerte de Fernandito. El lunes pasado, otro juez de control les abrió un proceso legal por desaparición de persona.
La diligencia se realizó en la sala 8 del juzgado de control de juicio oral de ejecución de sentencias del Poder Judicial del Estado de México adscrito al penal estatal Neza-Bordo.
La juzgadora argumentó haber tomado su decisión con base en pruebas presentadas por la representante de la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM).
Asimismo, reclasificó el delito imputado: pasó de “secuestro que cause la muerte (propuesto por la FGJEM) al de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo en agravio de un niño”.
Según la FGJEM, Lilia y Ana Lilia acudieron el 28 de julio al domicilio de Noemí, la madre del menor, en la calle Circuito Emiliano Zapata en la colonia Ejidal El Pino, para exigir el pago de un préstamo por mil pesos.
Como la madre no podía saldar la deuda, las imputadas habrían sustraído al menor violentamente y advertido que lo regresarían cuando el pasivo fuera saldado.
Noemí acudió al domicilio de sus acreedores el 30 de julio, y Lilia le negó ver al menor. El 2 de agosto regresó, y le indicaron que Fernandito fue entregado a su padre, quien en realidad no lo conoce porque lo abandonó cuando nació.
El 4 de agosto Noemí volvió, y los hoy detenidos le dijeron que llevaron al niño con su abuela materna, lo que tampoco fue verdad. Entonces Noemí presentó la denuncia ante la FGJEM, y la institución ordenó a la policía municipal de La Paz darle acompañamiento.
Ese mismo día, la madre y policías ingresaron a la vecindad donde se mantuvo retenido a Fernandito. Los uniformados hallaron el cuerpo dentro de un costal, oculto en el patio de la vivienda.
La jueza determinó el auto de vinculación a proceso a las 12:06 horas. Argumentó que según pruebas, los derechos legales de un niño fueron vulnerados. Además, describió las lesiones ocasionadas al menor y los golpes con un objeto pesado que le provocaron fracturas en costilla, mandíbula y cabeza; y la causa de la muerte, que fue fractura craneoencefálica.
Además, el sitio donde estaba el cadáver era distinto al lugar donde le causaron la muerte al niño.
“Se acredita que lo mantuvieron en rehén” y Lilia prestó el dinero a Noemí. Ella habría sido quien arrebató el niño a su madre para entregárselo a su hija Ana Lilia, y presumiblemente se lo llevó con apoyo de Carlos.