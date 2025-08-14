Jueves 14 de agosto de 2025, p. 26
Guadalajara, Jal., Un presunto sacerdote católico de origen colombiano, acusado de abuso sexual y violación en agravio de una adolescente, fue detenido por policías de Investigación en el aeropuerto de Guadalajara y puesto a disposición de un juzgado que lo requería en la Ciudad de México (CDMX).
A través de un mandato judicial vigente, la dirección de órdenes de aprehensión colaboró con la fiscalía de la capital del país para arrestar a Bernardo N.
La carpeta de investigación refiere que tras agredir a la menor, el cura amenazó con hacerle daño a su familia para que no contara lo sucedido, pero a principios de este año ella decidió compartirlo con sus allegados e interponer una denuncia que permitió identificarlo y detenerlo.
Según el informe, la madrugada del 10 de agosto, agentes investigadores ubicaron al sujeto en dicha terminal aérea, tras regresar proveniente de Panamá.
La orden de arresto fue decretada por el juzgado de control del sistema procesal penal acusatorio de la CDMX y cumplimentada en los pasillos de dicho aeropuerto.
El sujeto ya fue presentado ante el juzgado que lo solicitaba para continuar con las indagatorias de ambos delitos.