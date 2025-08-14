Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 26

Guadalajara, Jal., Un presunto sacerdote católico de origen colombiano, acusado de abuso sexual y violación en agravio de una adolescente, fue detenido por policías de Investigación en el aeropuerto de Guadalajara y puesto a disposición de un juzgado que lo requería en la Ciudad de México (CDMX).

A través de un mandato judicial vigente, la dirección de órdenes de aprehensión colaboró con la fiscalía de la capital del país para arrestar a Bernardo N.

La carpeta de investigación refiere que tras agredir a la menor, el cura amenazó con hacerle daño a su familia para que no contara lo sucedido, pero a principios de este año ella decidió compartirlo con sus allegados e interponer una denuncia que permitió identificarlo y detenerlo.