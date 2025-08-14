Ap

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 8

Washington. El presidente Donald Trump nombró ayer a George Strait (música country), a Sylvester Stallone (Rocky), a la cantante Gloria Gaynor, a la banda de rock Kiss y al actor Michael Crawford entre el primer grupo de nominados a los Kennedy Center Honors bajo su liderazgo como presidente del centro y dijo que será el anfitrión de su gala de premios.

Trump afirmó que “renovará completamente” toda la infraestructura del Centro Kennedy para convertirlo en una “joya de la corona” de las artes y la cultura en Estados Unidos.

“Vamos a llevarlo a un nivel más alto del que jamás haya alcanzado”, expresó el presidente, añadiendo que el lugar será destacado en las celebraciones del próximo año por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Dijo que no quería ser el anfitrión de la gala, pero fue invitado a hacerlo.

Trump evitó la ceremonia del Kennedy Center Honors durante su primer mandato después de que los artistas dijeran que no asistirían en señal de protesta. Este año, el republicano ha asumido el cargo de nuevo presidente del Centro Kennedy y despidió a la junta de fideicomisarios, que remplazó con leales.

En una publicación en Truth Social, Trump insinuó un cambio de nombre para el centro, formalmente el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y expuso que sería restaurado a su antigua gloria.

En un comunicado en su red social, el Centro Kennedy señaló que estaba “honrado” de recibir a Trump, quien estaba visitando por tercera vez desde enero.

“Gracias a su defensa, nuestro hermoso edificio se someterá a renovaciones para restaurar su prestigio y grandeza.”

Trump se quejó durante una visita en marzo de que el edificio está en un estado de “tremendo deterioro”.

No está claro cómo se eligieron a los homenajeados de este año, aunque Trump había indicado que quería un papel más activo. Históricamente, un comité asesor bipartidista selecciona a los destinatarios, que a lo largo de los años han variado desde George Balanchine y Tom Hanks hasta Aretha Franklin y Stephen Sondheim.

En el pasado, Trump ha sugerido la idea de otorgar el estatus de Kennedy Center Honors al cantautor Paul Anka y a Stallone, uno de los tres actores que Trump nombró como embajadores de Hollywood a principios de este año. Se suponía que Anka interpretaría My Way en la primera investidura de Trump y se retiró en el último momento.