Jueves 14 de agosto de 2025, p. 6

Düsseldorf. Cuando nació Wim Wenders, a su alrededor sólo había escombros. Pocos días antes se habían lanzado dos bombas atómicas sobre Japón. En su ciudad natal, Düsseldorf, la guerra ya había terminado, pero gran parte de la ciudad alemana estaba destruida.

Quizás fue entonces cuando empezó a desarrollar su capacidad para observar, para encontrar belleza en lugares impensados. Al pequeño Wim le encantaban esas ruinas en las que otros sólo veían la guerra. “Cuando tenía dos o tres años, me la pasaba en los sótanos y entre montones de escombros”, cuenta a Dpa, explicando que era un niño pequeño y no conocía otra cosa. “Para mí eran parques de diversiones.

“A los niños no se nos permitía entrar, pero aun así nos colábamos”, recuerda. “Al principio, fue un shock darme cuenta de que había sitios más bonitos”, añade.

Hoy, Wim Wenders cumple 80 años y es un director de cine de fama mundial. En sus películas, los lugares desempeñan un papel significativo. Ni siquiera es necesario haberlas visto, basta con leer sus títulos para saberlo, como con París, Texas o El cielo sobre Berlín. El alcance de la obra de Wenders se puede apreciar actualmente en Bonn, ya que el museo Bundeskunsthalle le dedica una gran exposición con motivo de su cumpleaños.

A algunos artistas sólo se les concede este tipo de reconocimiento tras su muerte. Wenders, en cambio, sigue en plena actividad: en 2026 podría estrenarse su próxima película, un documental en tercera dimensión sobre el arquitecto Peter Zumthor. El año pasado volvió a ser nominado al Oscar por Perfect Days.

Recientemente se estrenó el cortometraje Schlüssel der Freiheit (La llave de la libertad), que rodó para el Ministerio de Asuntos Exteriores. En realidad, Wenders quería ser pintor. Nació en 1945 y, en 1949, su familia se mudó primero de Düsseldorf a Boppard y luego a Oberhausen. Las primeras imágenes que vio fueron reproducciones de Vincent van Gogh y Camille Corot. Pronto empezó a dibujar él mismo. En la exposición de Bonn se puede ver un dibujo infantil suyo en el que aparece un caballero luchando contra un dragón. Él mismo no sabe quién lo guardó, aunque duda que fuera su madre: “Ella tendía más bien a deshacerse sin piedad de todo lo que encontraba”, dice. Al principio, sus padres no estaban muy entusiasmados con sus ambiciones artísticas. “Mi madre siguió esperando durante mucho tiempo en secreto que yo llegara a ser ‘alguien’ en la vida”, señala Wenders.