Jueves 14 de agosto de 2025, p. 17
La presidenta Claudia Shein- baum Pardo destacó ayer la cifra de reducción de la pobreza que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para 2024 la proporción de la población pobre se redujo a 29.6 por ciento, desde 41.9 por ciento en 2018, antes del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¡Que viva la Cuarta Transformación!”, exclamó la mandataria al informar sobre estas cifras en la conferencia del pueblo.
Por la tarde, en redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal agregó: “Con el liderazgo del presidente López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación, la pobreza disminuyó de 51.9 a 38.5 millones de personas; funciona el humanismo mexicano que aplica la economía moral. Reafirmamos el principio fundamental: por el bien de todos, primero los pobres”.
Por otra parte, se refirió al incremento de los ingresos tributarios de 7.2 por ciento en los primeros siete meses del año, reportado por el Servicio de Administración Tributaria. Sostuvo que esto se debe “a que la gente está pagando sus impuestos, y sabe que los usamos bien, que nadie se está robando el dinero, sino que se está aplicando en programas de bienestar, en salud, en educación, en programas de vivienda y en obra pública, como los trenes, los proyectos de agua, las carreteras y también en investigación y desarrollo tecnológico”.
La mandataria reconoció que “los grandes empresarios, con sus excepciones que ya conocemos, también están pagando sus impuestos”, al igual que los causantes menores.