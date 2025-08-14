Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 17

La presidenta Claudia Shein- baum Pardo destacó ayer la cifra de reducción de la pobreza que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para 2024 la proporción de la población pobre se redujo a 29.6 por ciento, desde 41.9 por ciento en 2018, antes del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Que viva la Cuarta Transformación!”, exclamó la mandataria al informar sobre estas cifras en la conferencia del pueblo.

Por la tarde, en redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal agregó: “Con el liderazgo del presidente López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación, la pobreza disminuyó de 51.9 a 38.5 millones de personas; funciona el humanismo mexicano que aplica la economía moral. Reafirmamos el principio fundamental: por el bien de todos, primero los pobres”.