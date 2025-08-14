Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 17

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó ayer que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, periodo que comprendió la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2024 se encontraban en pobreza 38.5 millones de personas y en 2018 sumaban 51.9 millones. El Inegi hizo esta estimación con base en una metodología que contempla no sólo los ingresos económicos, sino también el acceso a derechos sociales como vivienda, servicios de salud y educación, así como alimentación, indicadores usados para medir la llamada pobreza multidimensional.

Al presentar por primera vez su reporte de la pobreza multidimensional, el Inegi no detalló las razones que condujeron a la disminución de la pobreza en el país, pero este comportamiento coincide con el incremento de 116.4 por ciento real a los salarios mínimos y con el aumentó del gasto en programas sociales durante el sexenio pasado.

En la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh) 2024, el Inegi precisó que el ingreso corriente promedio trimestral de los hogares mexicanos aumentó 15.7 por ciento de 2018 a 2024, al pasar de 67 mil 319 a 77 mil 864 pesos, y dos tercios de este aumento corresponden a ingresos por trabajo.

Entre 2018 y 2024 la población en pobreza se redujo en las 32 entidades federativas del país; no obstante, la disminución fue desigual. En Baja California, Colima, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua las bajas fueron de más de 40 por ciento. Chiapas fue el estado con menor contracción de la pobreza en el periodo de referencia, con 7.2 por ciento; le siguió en orden ascendente Tlaxcala, con 9.9 por ciento, y Guerrero y Oaxaca con descensos de 12 y 14.4 por ciento, en ese orden.

Asimismo, la pobreza multidimensional se redujo más rápido en zonas urbanas que rurales; en las primeras pasó de 34.5 a 25.5 millones, un descenso de 9 millones de personas; por su parte, en las segundas salieron de dicha condición 4.4 millones de mexicanos.

Baja la miseria; rezagos en sanidad

En cuanto a la pobreza extrema (situación en la cual una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir), 1.7 millones de personas superaron esta condición en términos absolutos, pues el total pasó de 8.7 a 7 millones de personas en los seis años del gobierno de López Obrador, mientras en términos relativos disminuyó de 7 a 5.3 por ciento de la población total.