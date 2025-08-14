Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 4

Alain Ramírez Méndez, gestor cultural, director artístico y promotor del Teatro del Oprimido de París, estará mañana en la Ciudad de México para impartir una clase magistral en el aula magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Con más de 20 años de residencia en Francia y una década dedicada al colectivo fundado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal (1931-2009), el también actor compartirá un método que “conserva la fuerza de lo urgente para dialogar sobre los conflictos sociales y personales que atraviesa México”.

Creado en los años 70 por Boal, este enfoque trasciende la técnica para convocar la participación activa del público. En los montajes, actores y espectadores construyen juntos soluciones frente a situaciones de opresión.

“El método desarrollado por la agrupación que represento se presta muchísimo para el momento que vivimos”, señaló Alain Ramírez (Ciudad de México, 1985) en entrevista con La Jornada.

Una de sus actividades más significativas fue la realización de talleres en albergues para refugiados y cárceles mexicanas, donde “el teatro se convierte en una vía para expresar lo que a veces resulta imposible comunicar. Brinda a las personas la posibilidad de expresarse con mayor libertad sobre temas que para ellos son muy importantes”.

Durante la clase en el Cenart se abordará la expansión y adaptación del método durante cinco décadas, con herramientas como el teatro-foro, el arcoíris del deseo o el teatro-imagen. Esta práctica ha superado los ámbitos tradicionales para crear espacios de comunicación en cárceles, escuelas, hospitales y comunidades vulnerables en todo el mundo.

“Lejos de limitarse a la actuación, este enfoque se caracteriza por una pedagogía horizontal, en la que todos los participantes asumen simultáneamente los roles de maestros y alumnos”, indicó Ramírez Méndez.

“El espacio de representación actúa como un laboratorio vivo para ensayar alternativas, cuestionar estructuras de poder y abrir nuevas vías para la comprensión mutua. Los asistentes asumen el papel de espectActor, suben al foro y enfrentan problemáticas proponiendo cambios reales.