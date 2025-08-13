E

n 2012, Jorge Flores Manjarrez decidió quitarle el silencio a los fríos muros de las estaciones del Metro Auditorio con trazos y figuras de rocanroleros de diferentes países; un año después Manjarrez se trasladó, con pinceles y lápices, al Metro Chabacano para dibujar e iluminar rostros y vestimentas de muchos de nuestros rocanroleros mexicanos; dos grandes mamparas al lado de las escaleras de esa estación del Metro son los lienzos donde inmortalizó a Charlie, Lalo Tex, Huizar, Rockdrigo, Bátiz. Y desde hace meses, Manjarrez cambió de estación; ahora ha instalado caballetes en el Metro San Lázaro. Allí, en las paredes donde se conectan la línea 1 y la línea B ha dejado constancia, en un mural lleno de historia, humor y color, de personajes centrales de la época de oro del cine mexicano; por ahí se asoman Pedro Infante, María Félix, Silvia Pinal, Yolanda Montes Tongolele, Germán Valdés Tin Tan, Mario Moreno Cantinflas, El Santo.

hoy miércoles 13 de agosto a las 13 horas el dibujante, caricaturista, ilustrador, pintor y muralista Manjarrez inaugura el mural TV Mexicana: Memoria e Imagen de la Televisión Mexicana, obra de gran formato dedicada a las grandes figuras de la pantalla chica de nuestro país. Al preguntarle a Manjarrez sobre la finalidad de su trabajo como muralista afirma: “Uno crea para compartir; en los murales de San Lázaro el contenido es como yo veo el cine y en el caso de la televisión es una obra sobre lo que veía de chavito. Es de la televisión de antaño. Y la finalidad central es que el público lo goce, lo disfrute cada ocasión que pase por ahí. Que se sorprenda porque no siempre verá lo mismo: cada vez descubrirá nuevos detalles. En un mural, los personajes conviven, tienen movimiento y, algunos, hasta nos siguen con la mirada”, dice sonriendo Jorge Flores Manjarrez.