▲ Alonso Ancira Elizondo a su salida del Reclusorio Norte, el 19 de abril de 2021. Fumando, sigue en espera de que algún día lo alcance el lento brazo de la ley. Foto La Jornada

N

o es gratuito el apodo ( Tortuga Mayor) que a pulso se ha ganado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por ejemplo, han transcurrido cerca de nueve meses desde el segundo incumplimiento de pago del “acuerdo reparatorio” (firmado por el mafioso Alonso Ancira Elizondo y mediante el cual logró salir de prisión) por la venta fraudulenta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos, y es el momento en que la institución a cargo del citado quelonio no ha “reiniciado el procedimiento” para hacer cumplir la ley y, por ende, volver a encarcelar al citado “empresario”, quien sin nadie que lo incomodara huyó a Estados Unidos, donde permanece.

La historia es conocida: en 2013, Ancira, a la sazón presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, con la complicidad de Emilio Lozoya Austin (entonces director peñanietista de Pemex), vendió a precio inflado la desvencijada planta de fertilizantes Agronitrogenados (originalmente parte de la otrora paraestatal Fertimex y privatizada por Carlos Salinas de Gortari, por “no ser estratégica” para el país, al propio Ancira) a la empresa del Estado mexicano.

En marzo de 1992, el gobierno salinista privatizó Agronitrogenados (entonces una empresa productiva y en pleno funcionamiento), por la cual las arcas nacionales obtuvieron alrededor de 150 millones de dólares (al tipo de cambio de la época); 21 años después, en 2013, Ancira se la vendió a Pemex (ya improductiva desde 1999, obsoleta y convertida en un montón de fierros viejos) por 475 millones de billetes verdes, es decir, un precio 3.17 veces superior al que más de dos décadas atrás el “empresario” pagó por quedarse con ella (sin olvidar que el citado mafioso dejó un regalito de 219 millones de pesos en la panza del Fobaproa).

En 2013, nadie cuestionó la fraudulenta venta de Agronitrogenados a Pemex, pero con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la buena suerte (léase impunidad) de Ancira cambió y terminó en el Reclusorio Norte, del que salió después de firmar un “acuerdo reparatorio” para resarcir al erario 216.6 millones de dólares por la citada venta fraudulenta. Sólo cubrió poco menos de la mitad (104 millones, en dos entregas), pero su equipo de abogados logró que el consejo de administración de Pemex autorizara una prórroga para saldar la deuda. Así, tal extensión fue del 30 de noviembre de 2023 a igual fecha de 2024 (que tampoco respetó), pero después de ello el “empresario” fingió demencia, subió al avión y huyó del país sin cubrir la parte restante. Ahora vive cómodamente en Estados Unidos.