▲ Autoridades mexicanas enviaron ayer a Estados Unidos a 26 integrantes de grupos criminales, también buscados por la justicia estadunidense. Entre los más relevantes figuran Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien fue líder de La familia michoacana, y Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de El Mayo Zambada. Foto La Jornada

uy complacido dijo estar el trumpismo. Prodigó elogios al recibir la segunda remesa de narcos mexicanos. Veintiséis piezas directamente a la vitrina de trofeos de la Casa Blanca. Ningún nombre marcadamente espectacular: algunos apellidos o apodos tuvieron cierta fama y poder hace muchos años, otros formaron parte de estructuras operativas bajo el mando de nombres más reconocidos. Pero todo vale a la hora de entregar haberes a la caja registradora con sede en Washington.

Desde la embajada, donde un sombrero texano fue sustituido por una boina verde, se envió una “felicitación” a la presidenta Claudia Sheinbaum “por su continua y valiente cooperación en el traslado” de los 26 personajes. Al recordar que a principios del año en curso hubo otra entrega masiva (29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero), tal misión diplomática reconoció el “esfuerzo coordinado (que) representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum”.

“Coordinación, colaboración y alianza”, aunque nadie sabe cuántas rendiciones más serán necesarias para aplacar o aminorar la voracidad del insaciable Donald. Y, desde luego, tampoco se sabe en lo inmediato si la aportación numérica de delincuentes explícitos implicará el freno temporal de la supuesta cacería inminente (tan promovida por quintacolumnistas en México) de políticos de Morena y aliados, incluso, según eso, de muy elevados niveles.

Tampoco se conoce la fecha en que, en auténtica reciprocidad, soberanías simétricas ha de suponerse, Estados Unidos entregará a México cantidades similares de integrantes de los cárteles gringos, habida cuenta de que los crímenes atribuidos al sur tienen necesaria complicidad con estructuras del norte para que la oferta de estupefacientes satisfaga a plenitud la demanda gringa.

Podría considerarse que si Estados Unidos no entrega cuotas proporcionales de narcotraficantes a México es porque este país no solicita al primero la extradición de sus criminales espejo.