▲ El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa (al centro con el brazo en alto), marchó ayer en Quito junto a decenas de personas, para denunciar que el tribunal constitucional detiene leyes que ayudarían a combatir el narcotráfico. Foto Ap

Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 26

Quito. La Corte Constitucional de Ecuador denunció ayer la militarización de su sede y la “estigmatización” de sus jueces, cuyos rostros fueron expuestos en las calles de Quito durante protestas encabezadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa contra el alto tribunal.

Vestido con chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a cientos de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.

Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas para defender al país de la violencia del narcotráfico.

“Estos son los jueces que nos están robando la paz”, se podía leer en una de las múltiples vallas que bordeaba las calles de Quito, con fotografías y nombres de nueve magistrados del tribunal.

En un comunicado, la Corte Constitucional denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual con cientos de efectivos de las fuerzas armadas”.

También rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo contra su seguridad” y “afecta directamente la independencia de este organismo”.

El alto tribunal suspendió tres leyes impulsadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y señalamientos de que podrían afectar derechos fundamentales.

En total son 17 artículos, los más importantes relacionados con una ley de inteligencia, que permite vigilancia e interceptación de llamadas sin orden judicial, y con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal.