▲ Residentes del pueblo de Bilozerske, en la región de Donietsk, son desalojados debido al avance de efectivos rusos en la zona. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 24

Moscú. Mientras continúa el estira y afloja sobre los temas a tratar entre los equipos que preparan la cumbre de los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadunidense, Donald Trump, en Alaska, en los campos de batalla en Ucrania se produjo el lunes anterior una incursión sorpresiva que, dependiendo de cómo evolucione la situación en los próximos días, puede traer serias consecuencias para el futuro de 30 por ciento del territorio de la región de Donietsk, que aún le falta conquistar al ejército ruso.

Grupos de análisis Osint (siglas en inglés que podrían traducirse como fuentes de inteligencia abierta, que sacan conclusiones a partir de imágenes satelitales y otros recursos) como el ucranio DeepState, el estadunidense Instituto para el Estudio de la Guerra y el ruso con nombre en inglés Conflict Intelligence Team, informaron que “varios cientos” de soldados rusos lograron, por primera vez, romper la línea de defensa ucrania, aunque en un solo sector, en el norte de Pokrovsk, devastada ciudad donde todavía se combate prácticamente calle por calle.

Los soldados rusos, considerados “grupos de sabotaje y reconocimiento”, que se mueven a pie y en motocicletas, sin respaldo de carros blindados, tanques o artillería, se adentraron “cerca de 10 kilómetros” en el sistema escalonado de fortificaciones ucranio y tratan de formar una suerte de estrecho corredor entre la también arrasada Kostiantynivka y la localidad de Dobropilia, ocupando parte de la aldea de Kucheriv Yar.

Este martes se libraron combates en la zona de localidades mineras que conduce a la carretera que une la región de Dnipropetrovsk con la aglomeración de Kostiantynivka-Sloviansk-Kramatorsk (K-S-K), el bastión ucranio más importante en Donietsk.

Sin embargo, el vocero de las tropas ucranias que defienden ese sector del frente, Viktor Tregubov, desmintió la tarde de este martes que haya habido una ruptura de la línea de defensa en el norte de Pokrovsk y reiteró que esa información “no corresponde con la realidad”.

Según él, “un grupo no numeroso de militares rusos cerca de Pokrovsk eludió las posiciones ucranias y procura esconderse en la retaguardia de nuestro ejército. Las fuerzas de defensa repelen esos intentos. Hace una semana penetró un grupo similar, que terminó sin éxito”.