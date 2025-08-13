Kiev descarta que las fuerzas infiltradas representen algún riesgo
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 24
Moscú. Mientras continúa el estira y afloja sobre los temas a tratar entre los equipos que preparan la cumbre de los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadunidense, Donald Trump, en Alaska, en los campos de batalla en Ucrania se produjo el lunes anterior una incursión sorpresiva que, dependiendo de cómo evolucione la situación en los próximos días, puede traer serias consecuencias para el futuro de 30 por ciento del territorio de la región de Donietsk, que aún le falta conquistar al ejército ruso.
Grupos de análisis Osint (siglas en inglés que podrían traducirse como fuentes de inteligencia abierta, que sacan conclusiones a partir de imágenes satelitales y otros recursos) como el ucranio DeepState, el estadunidense Instituto para el Estudio de la Guerra y el ruso con nombre en inglés Conflict Intelligence Team, informaron que “varios cientos” de soldados rusos lograron, por primera vez, romper la línea de defensa ucrania, aunque en un solo sector, en el norte de Pokrovsk, devastada ciudad donde todavía se combate prácticamente calle por calle.
Los soldados rusos, considerados “grupos de sabotaje y reconocimiento”, que se mueven a pie y en motocicletas, sin respaldo de carros blindados, tanques o artillería, se adentraron “cerca de 10 kilómetros” en el sistema escalonado de fortificaciones ucranio y tratan de formar una suerte de estrecho corredor entre la también arrasada Kostiantynivka y la localidad de Dobropilia, ocupando parte de la aldea de Kucheriv Yar.
Este martes se libraron combates en la zona de localidades mineras que conduce a la carretera que une la región de Dnipropetrovsk con la aglomeración de Kostiantynivka-Sloviansk-Kramatorsk (K-S-K), el bastión ucranio más importante en Donietsk.
Sin embargo, el vocero de las tropas ucranias que defienden ese sector del frente, Viktor Tregubov, desmintió la tarde de este martes que haya habido una ruptura de la línea de defensa en el norte de Pokrovsk y reiteró que esa información “no corresponde con la realidad”.
Según él, “un grupo no numeroso de militares rusos cerca de Pokrovsk eludió las posiciones ucranias y procura esconderse en la retaguardia de nuestro ejército. Las fuerzas de defensa repelen esos intentos. Hace una semana penetró un grupo similar, que terminó sin éxito”.
El estado mayor del ejército de Ucrania emitió horas más tarde un comunicado que reconoce que “la situación (en el norte de Pokrovsk) es compleja y dinámica, aunque nuestras fuerzas de defensa tomaron todas las medidas necesarias para ubicar y eliminar a los grupos enemigos”. Aseguró que ya envió refuerzos y se consiguieron los primeros éxitos.
Días decisivos
Los expertos Clement Molin y Kiril Mijailov –por citar sólo dos– creen que los próximos días “serán decisivos” con el fin de ver si el ejército ucranio tiene recursos suficientes para suprimir el riesgo que representan los soldados rusos infiltrados o éstos lograrán afianzarse, también en espera de que lleguen refuerzos tendientes a tomar una parte de esa carretera estratégica para la logística que nutre la aglomeración K-S-K, que de darse ese supuesto sólo podría recibir suministros desde Járkov.
Yuri Fiodorov y otros analistas también ven ese peligro y atribuyen a los problemas que arrastra el ejército ucranio para alistar reclutas que los soldados rusos hayan podido sortear con tanta facilidad el sistema escalonado de fortificaciones en el norte de Pokrovsk.
En su comentario diario sobre la situación en el frente, Fiodorov recordó este martes que “el propio presidente Volodymir Zelensky admitió hace poco que las tropas sólo tienen 50-60 por ciento de los soldados que deberían haber reclutado”, aparte de que es muy elevado el número de desertores, a juzgar por las 90 mil causas penales que la fiscalía ucrania tiene abiertas.
Entre quienes apoyan la “operación militar especial” rusa en Ucrania, hay voces que sugieren ver con cautela lo que pasa en el norte de Pokrovsk: “hasta ahora es difícil decir cuál es la verdadera magnitud de las fuerzas empleadas por el ejército ruso en esta incursión. No hay que excluir que el enemigo en efecto tenga problemas con el número de efectivos en las unidades de su ejército y ‘se durmió’ cuando nuestros grupos de sabotaje y reconocimiento pasaron por sus líneas de defensa, pero ahora hacen lo que tienen que hacer: se volvieron una pesadilla para el ejército ucranio en su retaguardia profunda”, resumió Rybar, grupo que expresa la opinión extraoficial de un sector del estado mayor del ejército ruso, en Telegram.