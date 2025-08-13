Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 23

“Visité el cruce Rafah con Mary Robinson (ex presidenta de Irlanda). Vi camiones con suministros médicos y alimentos cuya entrega a Gaza había sido bloqueada. Es desgarrador que cerca de donde estábamos, la gente fallezca en los puntos de distribución de alimentos y los niños mueran de hambre. La guerra debe terminar.”

Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda

“He informado profesionalmente sobre 18 guerras a lo largo de 35 años. Me han disparado, me han secuestrado, me han amenazado y casi me han violado. He perdido amigos desde Sarajevo hasta Siria. Creí haber visto lo peor de la humanidad. Me equivoqué. Nada se compara con Gaza, ni con la complicidad que permitió que ocurriera”.