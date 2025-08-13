Mundo
Ver día anteriorMiércoles 13 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Crece el clamor: ¡basta!/
A nterior
S iguiente
 
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 23

“Visité el cruce Rafah con Mary Robinson (ex presidenta de Irlanda). Vi camiones con suministros médicos y alimentos cuya entrega a Gaza había sido bloqueada. Es desgarrador que cerca de donde estábamos, la gente fallezca en los puntos de distribución de alimentos y los niños mueran de hambre. La guerra debe terminar.”

Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda

“He informado profesionalmente sobre 18 guerras a lo largo de 35 años. Me han disparado, me han secuestrado, me han amenazado y casi me han violado. He perdido amigos desde Sarajevo hasta Siria. Creí haber visto lo peor de la humanidad. Me equivoqué. Nada se compara con Gaza, ni con la complicidad que permitió que ocurriera”.

Janine di Giovanni, directora ejecutiva de The Reckoning Project, escritora y analista galardonada, especializada en crímenes de guerra y derechos humanos

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto