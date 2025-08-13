Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 23
Bruselas. Un grupo de 32 países (los 27 que integran la Unión Europea más Australia, Canadá, Japón, Reino Unido y Suiza) advirtieron ayer que el nivel de sufrimiento alcanzó “niveles inimaginables” en la franja de Gaza e instaron a tomar medidas “urgentes” para detener la “hambruna”, mientras Países Bajos y Alemania exigieron a Israel explicaciones por separado del asesinato de cinco periodistas de Al Jazeera
“El espacio humanitario debe estar protegido y la ayuda no debería ser politizada”, afirmaron los 32 países en una declaración, en la que instaron al gobierno de Benjamin Netanyahu a autorizar la ayuda de las organizaciones y agencias internacionales.
Agregaron que es necesario que haya medidas “inmediatas, permanentes y concretas” encaminadas a garantizar el trabajo humanitario sobre el terreno, por ejemplo, con la entrada fluida de ayuda en la franja.
Las autoridades israelíes controlan este reparto de asistencia, en puntos concretos que también preocupan a la comunidad internacional. El grupo de países que suscribieron el comunicado advirtieron contra uso de “fuerza letal” en estas zonas, al insistir en que debe estar limitada para garantizar la protección de los civiles y del personal humanitario.
Por otro lado, temen que las trabas burocráticas impuestas por Israel al trabajo de las organizaciones no gubernamentales haga que muchas de ellas se vean obligadas a irse de los territorios palestinos, lo que “empeoraría aún más la crisis humanitaria”, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania reocupada.
Analizan venta de armas
El Consejo de Europa advirtió sobre vender armas a Israel e instó a sus 46 países miembros a garantizar que no se utilicen en el marco de violaciones de derechos humanos en Gaza.
Y al continuar las condenas por el asesinato de dos reporteros y tres camarógrafos de Al Jazeera el domingo por el ejército israelí, Países Bajos y Alemania exigieron explicaciones a Tel Aviv.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, denunció que “Israel asesina intencionalmente a periodistas en Gaza para impedir la cobertura profesional en tiempo real de sus crímenes. ¡Qué vergüenza para los medios que guardan silencio en lugar de defender la verdad, la solidaridad y el acceso a la prensa!”.