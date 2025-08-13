Afp, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 23

Bruselas. Un grupo de 32 países (los 27 que integran la Unión Europea más Australia, Canadá, Japón, Reino Unido y Suiza) advirtieron ayer que el nivel de sufrimiento alcanzó “niveles inimaginables” en la franja de Gaza e instaron a tomar medidas “urgentes” para detener la “hambruna”, mientras Países Bajos y Alemania exigieron a Israel explicaciones por separado del asesinato de cinco periodistas de Al Jazeera

“El espacio humanitario debe estar protegido y la ayuda no debería ser politizada”, afirmaron los 32 países en una declaración, en la que instaron al gobierno de Benjamin Netanyahu a autorizar la ayuda de las organizaciones y agencias internacionales.

Agregaron que es necesario que haya medidas “inmediatas, permanentes y concretas” encaminadas a garantizar el trabajo humanitario sobre el terreno, por ejemplo, con la entrada fluida de ayuda en la franja.

Las autoridades israelíes controlan este reparto de asistencia, en puntos concretos que también preocupan a la comunidad internacional. El grupo de países que suscribieron el comunicado advirtieron contra uso de “fuerza letal” en estas zonas, al insistir en que debe estar limitada para garantizar la protección de los civiles y del personal humanitario.