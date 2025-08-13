▲ El suministro de agua potable es otro gran problema para los habitantes de la ciudad de Gaza. Foto Ap

Afp, Ap, Europa Press, The Independent y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 23

Jerusalén. Al recrudecer su ofensiva contra la franja de Gaza, que ayer dejó al menos 89 palestinos asesinados, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que “no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada” en el devastado enclave.

La Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat), indicó haber realizado un “examen exhaustivo” de los datos y cifras de Hamas sobre las muertes por desnutrición en la franja.

El ministerio de Salud de Gaza, gobernada por el movimiento islamista, calculó que hasta la fecha han muerto de hambre 227 personas, de las cuales 103 eran niños.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud afirmó que 148 personas fallecieron de desnutrición a partir de enero pasado y el Programa Mundial de Alimentos indicó hace unos días que el hambre y la desnutrición en Gaza alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la guerra.

La Cogat señaló que hay “una diferencia significativa” entre las cifras de Hamas y “los casos documentados, con detalles completos de identificación” en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que “genera dudas sobre su credibilidad.

“El análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría (...) sufrían de condiciones médicas prexistentes que provocaron el deterioro de su salud, sin relación con su estado nutricional”, afirmó el organismo israelí.

No hay “ninguna señal de un fenómeno de desnutrición generalizada” entre los gazatíes, concluyó, al denunciar lo que describió como la “explotación cínica de imágenes trágicas” por parte de Hamas.

En un comunicado publicado ayer, el gobierno de Hamas difundió una larga “refutación de las mentiras” de la Cogat, calificándolas de un “intento desesperado y en vano de ocultar un crimen documentado a escala internacional: la hambruna sistemática de la población de Gaza”.

Los periodistas de la Afp documentan a diario escenas caóticas y mortíferas en los puntos de distribución de ayuda, donde miles de palestinos desesperados se agolpan para recibir algo de comida.