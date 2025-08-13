Estados
Agreden a promotores de la cultura indígena en Tetelpa, Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 29

Cuernavaca, Mor., Los agricultores Benito Paredes y Sixta Sánchez, promotores de la cultura indígena en Tetelpa, municipio de Zacatepec, fueron golpeados por un supuesto despojador de terrenos de nombre Julio, denunciaron organizaciones. Afirmaron que la agresión fue cometida la tarde del domingo cuando ambos regresaban del campo con una carga de leña y se percataron de que Julio los espiaba desde el interior de su propia vivienda. Le preguntaron si se le ofrecía algo y entonces el sujeto golpeó a Sixta y a Benito, causándole a éste “serias lesiones internas, dejándolo inconsciente a media calle”. El labriego fue trasladado a una clínica, donde se informó que presentaba “golpes contusos en todo el cuerpo, esguince cervical y dos costillas rotas”.

