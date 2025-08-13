▲ Policías estatales de Oaxaca intimidaron ayer a docentes del telebachillerato comunitario de la entidad, que se manifestaban en la capital para exigir aumento salarial, entre otras peticiones. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 29

Oaxaca, Oax., Maestros adscritos al telebachillerato comunitario del estado de Oaxaca, que atiende a comunidades indígenas con alto grado de marginación, fueron desalojados y reprimidos ayer por elementos de la policía estatal luego de que bloquearon dos horas y media la calzada Héroes de Chapultepec de esta capital. Previamente el secretario de Gobierno, Jesús Romero, amenazó a los inconformes con que si no se retiraban en 30 minutos, la policía los echaría del lugar.

Zuri Sadaí García, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios de Oaxaca (Suttebceo), explicó que la organización entregó en abril pasado dos pliegos petitorios al juzgado segundo laboral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, uno concerniente a incremento salarial y el segundo solicitando la destitución de su director, Filemón Bernardo Hernández, a quien acusó de acoso laboral, entre otras irregularidades.

Sin embargo, cuatro meses después, el sindicato no ha recibido respuesta alguna a sus demandas, por ello profesores se manifestaron el pasado lunes ante las instalaciones del telebachillerato comunitario, pero al no obtener respuesta acordaron impedir el paso por una de las principales calzadas de la ciudad de Oaxaca.

En una llamada telefónica, la secretaria general del Suttebceo pidió al secretario de Gobierno celebrar una reunión para ayer mismo, lo que el funcionario rechazó, y le ofreció realizar una mesa el próximo jueves a las 5 de la tarde. García insistió en que la base trabajadora exigía el encuentro y el bloqueo concluiría tan pronto se acordara.

Romero dijo a García: “Mi oficina no es de atención a clientes, hasta para Telcel hay que sacar ficha”.

Advirtió que los mentores tenían media hora para retirar la movilización, “o va la policía estatal para liberar las vías”, y sostuvo que “las cosas ya no son” como en otras administraciones. “¿Tú crees que por tu gracia yo voy a estarte esperando?”, la retó.