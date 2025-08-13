René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 28

Chalco, Méx., La gobernadora Delfina Gómez consideró que las muertes violentas como la del niño Fernandito –asesinado por una deuda de mil pesos que tenía su madre con un grupo de prestamistas– y de la niña Dulce, en Chalco, “debe ser para nosotros una situación de vergüenza, una situación de dolor”.

Al encabezar ayer el acto de inauguración del Centro Libre para las Mujeres, en Chalco, la mandataria morenista cuestionó lo que se ha dejado de hacer como autoridad y como sociedad, para evitar que se cometan asesinatos de menores.

“Estas situaciones nos deben sacudir, porque, me pregunto: ¿qué nos faltó para llegar a tiempo y salvar la vida de un niño inocente? Además, ¿qué nos faltó como sociedad, para poder prevenir la muerte de Dulce y garantizarle lo que tanto decimos como discurso, que es un espacio libre de violencia?

Estos espacios son importantes, pero si nada más se utilizan como una manera de querer venir a inaugurar o querer venir a ofrecer un servicio, si no se llega a la conciencia, estamos perdidos”, afirmó.