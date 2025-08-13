Elio Henríquez

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 27

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Fuerzas federales y estatales detuvieron a 59 policías municipales de Cintalapa, incluido su director Ulber N, acusados de uso indebido de uniformes e insignias y asociación delictuosa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, indicó que durante seis cateos también fueron arrestados cuatro presuntos integrantes del “grupo delictivo cártel Chiapas-Guatemala”, acusados de posesión de metanfetaminas y mariguana con fines de comercio”.

Detalló que los uniformados aseguraron un arma calibre 9 milímetros con cargador y 16 cartuchos útiles; dos AK-47 y 16 cartuchos 7.62 milímetros, siete vehículos con placas del estado y otro con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).