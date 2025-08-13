Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 27
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Fuerzas federales y estatales detuvieron a 59 policías municipales de Cintalapa, incluido su director Ulber N, acusados de uso indebido de uniformes e insignias y asociación delictuosa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En un comunicado, indicó que durante seis cateos también fueron arrestados cuatro presuntos integrantes del “grupo delictivo cártel Chiapas-Guatemala”, acusados de posesión de metanfetaminas y mariguana con fines de comercio”.
Detalló que los uniformados aseguraron un arma calibre 9 milímetros con cargador y 16 cartuchos útiles; dos AK-47 y 16 cartuchos 7.62 milímetros, siete vehículos con placas del estado y otro con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).
Señaló que “las diligencias autorizadas por la jueza de control y tribunal de enjuiciamiento región 01 con residencia en Chiapa de Corzo, se realizaron en inmuebles de Cintalapa, entre ellos la comandancia municipal y uno en Jiquipilas”.
Precisó que los detenidos son Fabiana N (venezolana), Andrés N, Daniel N y Maximiliano N. En los operativos participaron la FGE, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Afirmó que los agentes municipales y el director de la corporación “quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica”.