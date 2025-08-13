Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 27

“No había visto una cosa igual”, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, al señalar que el juez que determinó no vincular a proceso por tráfico de personas al activista Luis García Villagrán no consideró 75 pruebas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pregunta sobre el tema, el fiscal general refirió que la dependencia a su cargo no sólo impugnará la decisión del juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, sino que abrirá una carpeta de investigación en su contra.

García Villagrán, organizador de caravanas de migrantes y defensor de los derechos de ese sector, a quien se acusaba de tráfico de personas, fue liberado el lunes del Centro de Reinserción Social 3 en Tapachula, Chiapas, luego de una audiencia en la cual el juez de la causa determinó no vincularlo a proceso por falta de pruebas de los delitos que le imputaban.

“Esa persona fue denunciada por el Instituto Nacional de Migración. La Secretaría de Seguridad federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Se pidió la orden de aprehensión. Y con esas 75 pruebas el juez la dio.