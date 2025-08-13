▲ Jóvenes integrantes de la organización civil Las Abejas ayer, durante una conferencia en Acteal, Chiapas, para exigir justicia para las victimas de la masacre del 22 de diciembre de 1997.

Elio Henríquez

Miércoles 13 de agosto de 2025

San Cristóbal de Las Casas, Chis., “Los corruptos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 12 de agosto de 2009 ordenaron la liberación de los paramilitares sentenciados por la masacre de 45 tsotsiles cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, serán recordados en la historia de los crímenes de lesa humanidad” y por “encubrir” al ex presidente Ernesto Zedillo, denunció la organización Las Abejas.

“Estos jueces de la mal llamada SCJN argumentaron que ‘hubo fallas en el debido proceso’, pero los testimonios de los testigos directos y la vida de nuestros familiares no les importaron. Y lo volvemos a aclarar: los corruptos ministros de la ‘máxima casa de justicia’; sí son corruptos”, agregó.

En un comunicado de prensa leído ayer por jovencitas de Las Abejas en conferencia en Acteal, expresó que con el fallo “encubrieron a los autores intelectuales de la masacre cometida el 22 de diciembre de 1997: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, los generales Enrique Cervantes y Mario Renán Castillo y el gobernador Julio César Ruiz Ferro, entre otros, así como al Ejército Mexicano, que son responsables de haber propiciado la masacre de nuestras abuelas y abuelos”.

La agrupación a la que pertenecían las víctimas sostuvo que “el 12 de agosto es un día que recordaremos para siempre, en el que los corruptos de la Suprema Corte de Injusticia (sic) de la Nación liberaron a los paramilitares autores materiales de la matanza de Acteal”.

Manifestó que “estos ministros serán recordados en nuestra historia verdadera, en la misma de los crímenes de lesa humanidad; sus nombres ya están pintados en nuestros comunicados, en nuestro libro, en nuestros videos, porque son verdaderos cómplices de la impunidad en la masacre de Acteal”.

En el documento se asentó que “los niños y los jóvenes hemos comprendido que es una vergüenza lo que hizo la mal llamada SCJN al dar la orden de liberar a los paramilitares; la mayoría de ellos tenían sentencia condenatoria como responsables materiales del multihomicidio de nuestras abuelas y abuelos, tías y tíos, primas y primos”.